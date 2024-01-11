Логинов Пётр Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Логинова (Всеволожская) Наталия Андреевна23.09.1871 г.р.
Дети
Логинов Дмитрий Петрович?.09.1895 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1895
Мать ребёнка: Логинова (Всеволожская) Наталия Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно