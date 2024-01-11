Логинов Пётр Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Логинов Пётр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Логинова (Всеволожская) Наталия Андреевна23.09.1871 г.р.
Дети
Логинов Дмитрий Петрович?.09.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Логинова (Всеволожская) Наталия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.09.1895

Сын: Логинов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Логинова (Всеволожская) Наталия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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