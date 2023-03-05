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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1752

Пол

Женский

Отец

1717 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Феодосья Лукьянова

Смерть
1752
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