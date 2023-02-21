Мосунов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Михаил Иванович

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Место рождения

Провал, Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Провал, Марий Эл
Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: Урезкова Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Провал, Марий Эл
Рождение ребёнка
20.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Провал, Марий Эл
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Провал, Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия
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