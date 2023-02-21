Мосунов Михаил Иванович
Место рожденияПровал, Марий Эл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Провал, Марий Эл
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: Урезкова Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Провал, Марий Эл
Рождение ребёнка
20.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Провал, Марий Эл
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Провал, Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия