Николаева Анна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева Анна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Около 1814

умерла Неизвестно

Отец
НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Богачев Степан ВасильевОколо 1814 г.р.
Дети
Богачев Фёдор Степанович1839 г.р.
(Богачева) Авдотья СтепановаОколо 1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) Евдокия

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Егор

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Бракосочетание
Около 1838

Муж: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Богачев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Богачева) Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Богачева) Дарья Степанова

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
04.07.1850

Дочь: (Богачева) Ольга Степанова

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Богачев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев

Смерть
Неизвестно

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