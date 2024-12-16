Николаева Анна
женский, родилась Около 1814
умерла Неизвестно
ОтецНиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Богачев Степан ВасильевОколо 1814 г.р.
Дети
Богачев Фёдор Степанович1839 г.р.
(Богачева) Авдотья СтепановаОколо 1841 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) Евдокия
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Егор
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Богачева) Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Богачева) Дарья Степанова
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
04.07.1850
Дочь: (Богачева) Ольга Степанова
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Богачев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Богачев Степан Васильев
Смерть
Неизвестно