Сергеев Филипп 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеев Филипп

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1830

Отец
Андреев Сергей20.09.1795 г.р.
Мать
Иродионова Агафья1803 г.р.
Дети
(Филиппова) Анисья1852 г.р.
Сергеев Иван?.10.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Андреев Сергей

Мать: Иродионова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Филиппова) Анисья

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

Рождение ребёнка
?.10.1854

Сын: Сергеев Иван

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

Рождение ребёнка
20.03.1857

Дочь: (Филиппова) Матрена

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

Рождение ребёнка
13.10.1858

Дочь: (Филиппова) Настасья

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

Рождение ребёнка
11.03.1860

Сын: Сергеев Алексей

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Филиппов Василий

Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна

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