Сергеев Филипп
мужской, родился 1830
ОтецАндреев Сергей20.09.1795 г.р.
МатьИродионова Агафья1803 г.р.
Дети
(Филиппова) Анисья1852 г.р.
Сергеев Иван?.10.1854 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Андреев Сергей
Мать: Иродионова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Филиппова) Анисья
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна
Рождение ребёнка
?.10.1854
Сын: Сергеев Иван
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна
Рождение ребёнка
20.03.1857
Дочь: (Филиппова) Матрена
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна
Рождение ребёнка
13.10.1858
Дочь: (Филиппова) Настасья
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна
Рождение ребёнка
11.03.1860
Сын: Сергеев Алексей
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Филиппов Василий
Мать ребёнка: Сергеев (Степанова) Татьяна