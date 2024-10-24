Пронькина (Захматова) Христина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: (Пронькина) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пронькин Василий Павлович
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
18.10.1923
Дочь: (Пронькина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пронькин Николай Павлович
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Белышева (Пронькина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно