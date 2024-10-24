Пронькина (Захматова) Христина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Захматова) Христина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: (Пронькина) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Пронькин Василий Павлович

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.10.1923

Дочь: (Пронькина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пронькин Николай Павлович

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Белышева (Пронькина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Пронькин Павел Семенович

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно

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