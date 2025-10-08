Ржевский Василий Тимофеевич Около 1664 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Василий Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1664

умер После 1700

Отец
Ржевский Тимофей Иванович1640 г.р.
Дети
Ржевский Илья Васильевич1695 г.р.
Ржевский Матвей Васильевич01.08.1702 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Ржевский Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Ржевский Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1702

Сын: Ржевский Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1700

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