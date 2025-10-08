Ржевский Василий Тимофеевич
мужской, родился Около 1664
умер После 1700
ОтецРжевский Тимофей Иванович1640 г.р.
Дети
Ржевский Илья Васильевич1695 г.р.
Ржевский Матвей Васильевич01.08.1702 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Ржевский Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1702
Сын: Ржевский Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1700