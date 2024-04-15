Котенко (Гончаренко) Юстина Устиновна
Место рождения
Дата рождения02.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1885 ст.
Крещение
03.10.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
31.08.1902 ст.
Анна Ивановна Андрияш
Восприемник
08.06.1905 ст.
Федор Филиппович Андреяш
Восприемник
31.10.1906 ст.
Кузьма Филиппович Андреяш
Бракосочетание
17.08.1908 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFK-W?i=298&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно