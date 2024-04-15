Котенко (Гончаренко) Юстина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Гончаренко) Юстина Устиновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1885 ст.

Отец: Гончаренко Устин Артемович

Мать: Гончаренко Домникия Степановна

Кровное, Сумська область
Крещение
03.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
31.08.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Ивановна Андрияш
Восприемник
08.06.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Филиппович Андреяш
Восприемник
31.10.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Филиппович Андреяш
Бракосочетание
17.08.1908 ст.

Муж: Котенко Кондратий Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFK-W?i=298&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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