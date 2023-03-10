Солодовников Андрей Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти13.01.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
13.01.1905
Причина смерти: от старости | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев