Лукерья Исаева
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Исай Еремеев
Бракосочетание
Около 1738
Муж: Василий Петров
Рождение ребёнка
1744
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
21.05.1753 ст.
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1757
Сын: Влас Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
17.10.1761 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
Неизвестно