Лукерья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Исаева

Лукерья Исаева

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Исай Еремеев

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1738

Муж: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1753 ст.

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Влас Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1761 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close