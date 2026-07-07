Мансуров ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Мансуров ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1795

умер 10.04.1881

Отец
Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ1754 г.р.
Мать
Мансурова (Таганова) НеизвестноОколо 1770 г.р.
Супруги
(Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1803 г.р.
Дети
Мансуров БОРИС ПАВЛОВИЧ24.05.1828 г.р.
Мансуров НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ24.04.1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Мансурова (Таганова) Неизвестно

Бракосочетание
Около 1827

Жена: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
24.05.1828

Сын: Мансуров БОРИС ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
24.04.1830

Сын: Мансуров НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Смерть
10.04.1881

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