Мансуров ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ
мужской, родился 1795
умер 10.04.1881
ОтецМансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ1754 г.р.
МатьМансурова (Таганова) НеизвестноОколо 1770 г.р.
Супруги
Дети
Мансуров БОРИС ПАВЛОВИЧ24.05.1828 г.р.
Мансуров НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ24.04.1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
24.05.1828
Мать ребёнка: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
24.04.1830
Сын: Мансуров НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Смерть
10.04.1881