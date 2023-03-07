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Богоявленский Константин Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.04.1899

Дата смерти

26.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899

Отец: Богоявленский Сергей Константинович

Мать: Богоявленская Мария Михаиловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богоявленский Юрий

Мать ребёнка: Богоявленская Вера

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Вадим Константинович

Мать ребёнка: Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Вера

Смерть
26.05.1967
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рижское Лесное кладбище.
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