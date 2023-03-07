Богоявленский Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1899
Дата смерти26.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богоявленский Юрий
Мать ребёнка: Богоявленская Вера
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Вадим Константинович
Мать ребёнка: Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богоявленская Вера
Смерть
26.05.1967
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рижское Лесное кладбище.