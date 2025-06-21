Бергер Иосиф Эмильевич 17.04.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бергер Иосиф Эмильевич

Автор
ИМ
Малютин И.

мужской, родился 17.04.1941, Славгород, город Славгород, Алтайский край

умер 17.10.1973, Душанбе, Республика Таджикистан

Мать
Бергер (Эйзенкрейн) Оттилия Яковлевна11.12.1911 ст. г.р.
Отец
Бергер Эмиль (Емильян) Адамович10.05.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941

Отец: Бергер Эмиль (Емильян) Адамович

Мать: Бергер (Эйзенкрейн) Оттилия Яковлевна

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Родился в католической семьей

Рождение ребёнка
26.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Вареник) Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.1973
Душанбе, Республика Таджикистан

Погиб, попал под автомобиль. Похоронен вместе с матерью в г.Душанбэ (Таджикистан)

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