Бергер Иосиф Эмильевич
мужской, родился 17.04.1941, Славгород, город Славгород, Алтайский край
умер 17.10.1973, Душанбе, Республика Таджикистан
МатьБергер (Эйзенкрейн) Оттилия Яковлевна11.12.1911 ст. г.р.
ОтецБергер Эмиль (Емильян) Адамович10.05.1910 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Вареник) Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.1973
Душанбе, Республика Таджикистан
Родился в католической семьей