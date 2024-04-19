Соловьев Венедикт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1855 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Евфросиния Венедиктовна
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Бракосочетание
16.01.1872
Рождение ребёнка
10.07.1873
Сын: Соловьев Гавриил Венедиктович
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1881
Сын: Соловьев Георгий Венедиктович
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Соловьев Иван Венедиктович
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.
Дочь: (Соловьева) Анна Венедиктовна
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.
Дочь: (Соловьева) Елена Венедиктовна
Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Бракосочетание
15.07.1890 ст.
Смерть
Неизвестно