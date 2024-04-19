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Соловьев Венедикт Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1855 ст.

Отец: Соловьев Василий Аггеевич

Мать: Соловьева Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Евфросиния Венедиктовна

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
16.01.1872

Жена: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1873

Сын: Соловьев Гавриил Венедиктович

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1881

Сын: Соловьев Георгий Венедиктович

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Соловьев Иван Венедиктович

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.

Дочь: (Соловьева) Анна Венедиктовна

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.

Дочь: (Соловьева) Елена Венедиктовна

Мать ребёнка: Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
15.07.1890 ст.

Жена: Соловьева (Хомутова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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