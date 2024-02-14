Рахматуллин Набиулла Второй Муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Набиулла Второй Муж

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфетдинова Сарбижамал

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шарафутдинова (Рахматуллина) Сарвар

Мать ребёнка: Сайфетдинова Сарбижамал

Смерть
Неизвестно

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