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Киселёва Агафья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Матвей Федосеевич

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Федосей Яковлевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киселёв Кондратий Федосеевич

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.

Сын: Киселёв Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1892 ст.

Дочь: Киселёва Ефросинья Федосеевна

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Федосеевна

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1900 ст.

Дочь: Киселёва Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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