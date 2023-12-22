Киселёва Агафья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Матвей Федосеевич
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Киселёв Кондратий Федосеевич
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1892 ст.
Дочь: Киселёва Ефросинья Федосеевна
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Федосеевна
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1900 ст.
Дочь: Киселёва Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Киселёв Федосей Яковлевич
Смерть
Неизвестно