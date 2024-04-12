Малыгина (-) Надежда Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1835
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно