Малыгина (-) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Надежда Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1835

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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