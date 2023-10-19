Савелова (Моллисон) Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1808
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1809
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1815
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1817
Сын: Савелов Дмитрий Дмитриевич Дмитриевич
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1824
Сын: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877