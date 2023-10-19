Савелова (Моллисон) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Моллисон) Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1808

Сын: Савёлов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1809

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1815

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1817

Сын: Савелов Дмитрий Дмитриевич Дмитриевич

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1824

Сын: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877
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