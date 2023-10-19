Савёлов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1808
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
11.01.1809
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
13.11.1815
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
27.02.1817
Сын: Савелов Дмитрий Дмитриевич Дмитриевич
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
07.06.1824
Сын: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич
Мать ребёнка: Савелова Евдокия Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1801