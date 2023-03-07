Волков Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Волков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1919
Жена: Волкова Евлалия Ивановна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчание в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрировались в ЗАГС 22.02.1919.
Смерть
Неизвестно