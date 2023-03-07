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Волков Сергей Петрович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Волков Петр

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.02.1919

Жена: Волкова Евлалия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчание в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрировались в ЗАГС 22.02.1919.
Смерть
Неизвестно
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