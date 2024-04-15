Дубовик Павлович Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Павлович Мария Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Александр Юльянович

Отец ребёнка: Павлович Юльян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Ростислав Юльянович

Отец ребёнка: Павлович Юльян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Антон Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлович Евгений Юльянович

Отец ребёнка: Павлович Юльян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлович Юльян

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дубовик Вера Антоновна

Отец ребёнка: Дубовик Антон

Смерть
Неизвестно

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