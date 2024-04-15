Дубовик Павлович Мария Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлович Александр Юльянович
Отец ребёнка: Павлович Юльян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлович Ростислав Юльянович
Отец ребёнка: Павлович Юльян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлович Евгений Юльянович
Отец ребёнка: Павлович Юльян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлович Юльян
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дубовик Вера Антоновна
Отец ребёнка: Дубовик Антон
Смерть
Неизвестно