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Савинкова Олимпиада Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Короленко (Савинкова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: (Савинкова (Савенкова)) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
С 1861 по 1870

Сын: Савинков (Савенков) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев

Рождение ребёнка
05.06.1867

Дочь: Пржездзецкая (Савинкова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев

Смерть
После ?.06.1889

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