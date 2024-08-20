Савинкова Олимпиада Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.06.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Короленко (Савинкова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: (Савинкова (Савенкова)) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев
Рождение ребёнка
С 1861 по 1870
Сын: Савинков (Савенков) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев
Рождение ребёнка
05.06.1867
Дочь: Пржездзецкая (Савинкова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Моисеев
Смерть
После ?.06.1889