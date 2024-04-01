Пермякова Софья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермякова Софья Ильина

Пермякова Софья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Пуртова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Пермяков Иван

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пермяков Яков? Крест. Д. Ярков, Казанской Вол. Д. Иванов

Отец ребёнка: Пермяков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close