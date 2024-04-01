Пермякова Софья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Пуртова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Пермяков Иван
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Пермяков Яков? Крест. Д. Ярков, Казанской Вол. Д. Иванов
Отец ребёнка: Пермяков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пермяков Иван
Смерть
Неизвестно