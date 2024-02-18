Бусыгина Федосья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723 ст.
Сын: Бусыгин Терентий Сергеевич
Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
1733 ст.
Сын: Бусыгин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
1739 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович
Смерть
Неизвестно