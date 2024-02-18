Бусыгина Федосья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Федосья Максимовна

Место рождения

Якимиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
1723 ст.

Сын: Бусыгин Терентий Сергеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Бусыгин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Бусыгин Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Сергей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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