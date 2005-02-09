Грушина (Груздева) Татьяна Афанасьевна 08.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрушина (Груздева) Татьяна Афанасьевна

Грушина (Груздева) Татьяна Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1918

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918

Отец: Груздев Афанасий Никитович

Мать: Груздева Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Степан

Рождение ребёнка
21.07.1941

Дочь: Круглова (Крупнова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Крупнов Степан

Рождение ребёнка
?.11.1947

Сын: Грушин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.08.1949

Сын: Грушин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1951

Дочь: Лучинкина (Грушина) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
20.06.1957

Сын: Грушин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1959

Сын: Грушин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1961

Дочь: Лукашова (Грушина) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.09.1962

Сын: Грушин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович

Смерть
09.02.2005
Таланово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.