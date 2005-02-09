Грушина (Груздева) Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1918
Дата смерти09.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупнов Степан
Рождение ребёнка
21.07.1941
Дочь: Круглова (Крупнова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Крупнов Степан
Рождение ребёнка
?.11.1947
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.08.1949
Сын: Грушин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1951
Дочь: Лучинкина (Грушина) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1957
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1959
Сын: Грушин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1961
Дочь: Лукашова (Грушина) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Рождение ребёнка
29.09.1962
Сын: Грушин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Грушин Василий Федорович
Смерть
09.02.2005
Таланово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область