Буренов Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения01.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1882
Бракосочетание
10.11.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1906
Мать ребёнка: Буренова Татьяна Борисова
Рождение ребёнка
10.10.1909
Сын: Буренов Вов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Буренова Татьяна Борисова
Смерть
Неизвестно