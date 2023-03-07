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Буренов Василий Никитич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1882

Отец: Буренов Никита Антонович

Мать: Буренова Татьяна Моисеевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1903

Жена: Буренова Татьяна Борисова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Буренов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Буренова Татьяна Борисова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Буренов Вов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Буренова Татьяна Борисова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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