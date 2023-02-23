Буренова Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренова Татьяна Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1882

Сын: Буренов Василий Никитич

Отец ребёнка: Буренов Никита Антонович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Волкова Наталья Буренова

Отец ребёнка: Буренов Никита Антонович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренов Никита Антонович

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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