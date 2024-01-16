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Чуркин Константин Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961

Отец: Чуркин Кирилл Константинович

Мать: Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Эвелина Константиновна

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Иван Константинович

Мать ребёнка: Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1983

Сын: Чуркин Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Дочь

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