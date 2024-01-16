Чуркин Константин Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961
Отец: Чуркин Кирилл Константинович
Мать: Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Эвелина Константиновна
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Иван Константинович
Мать ребёнка: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1983
Сын: Чуркин Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Дочь