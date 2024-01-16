Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДочь

Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Владимир Дмитриевич

Мать: Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Эвелина Константиновна

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Иван Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1983

Сын: Чуркин Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.