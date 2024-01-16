Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селиванов Владимир Дмитриевич
Мать: Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Эвелина Константиновна
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Иван Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1983
Сын: Чуркин Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Чуркин Константин Кириллович