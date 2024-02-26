Бондарев Марко Кондратиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бондарев Кондратий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.05.1834
Дочь: Бондарева Арина Маркова
Мать ребёнка: Бондарева Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бондарева Наталья Маркова
Мать ребёнка: Бондарева Агафья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно