Бондарев Марко Кондратиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Марко Кондратиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бондарев Кондратий Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1834

Дочь: Бондарева Арина Маркова

Мать ребёнка: Бондарева Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бондарева Наталья Маркова

Мать ребёнка: Бондарева Агафья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Агафья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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