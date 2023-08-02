Власенко (Корсунова) Надежда Алексеевна 27.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власенко (Корсунова) Надежда Алексеевна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 27.05.1947, Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Корсунов Алексей Андреевич04.04.1908 г.р.
Мать
Корсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна08.09.1908 г.р.
Дети
Власенко Владимир Николаевич22.07.1969 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: Корсунов Алексей Андреевич

Мать: Корсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
29.10.1966

Муж: скрыто настройками приватности

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
22.07.1969

Сын: Власенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.

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