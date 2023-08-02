Власенко (Корсунова) Надежда Алексеевна
женский, родилась 27.05.1947, Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецКорсунов Алексей Андреевич04.04.1908 г.р.
МатьКорсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна08.09.1908 г.р.
Дети
Власенко Владимир Николаевич22.07.1969 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
29.10.1966
Муж: скрыто настройками приватности
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.07.1969
Сын: Власенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Краснодарский кр.