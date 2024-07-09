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Акинфиева Мария Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.03.1893 ст.

Дата смерти

01.04.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
26.03.1893 ст.

Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич

Мать: Акинфиева (Предп Белякова) Анастасия Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.03.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Николай Козьмич Райков и деревни Борисова крес... Показать все
Смерть
01.04.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.04.1894 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 18... Показать все

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