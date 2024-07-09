Акинфиева Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.03.1893 ст.
Дата смерти01.04.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1893 ст.
Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич
дата крещения - 27.03.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Николай Козьмич Райков и деревни Борисова крес... Показать все
Смерть
01.04.1894 ст.
дата погребения - 03.04.1894 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 18... Показать все