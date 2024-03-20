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Караулова Тамара Александровна
Караулова Тамара Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1949
Пол
Женский
Отец
Караулов Александр Григорьевич
1909 г.р.
Мать
Зотова Елизавета Михайловна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949
Отец:
Караулов Александр Григорьевич
Мать:
Зотова Елизавета Михайловна
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