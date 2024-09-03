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Тепловодский Марк Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тепловодский Никанор Дмитриевич

Мать: не указана

Восприемник
16.01.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/4
Бракосочетание
03.11.1875 ст.

Жена: Тепловодская (Рогачева) Лукерья Арсентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/106
Смерть
Неизвестно

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