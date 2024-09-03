Тепловодский Марк Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Тепловодский Никанор Дмитриевич
Мать: не указана
Восприемник
16.01.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/4
Бракосочетание
03.11.1875 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/106
Смерть
Неизвестно