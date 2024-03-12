Ханин Михаил Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1916
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Ханина) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: (Ханина) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна
Смерть
Неизвестно