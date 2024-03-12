Ханин Михаил Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанин Михаил Миронович

Ханин Михаил Миронович

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
15.01.1916

Жена: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Ханина) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Ханина) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.