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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Николаев Родион Тихонович
Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович