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Дата рождения

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Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Николаев Родион Тихонович

Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Николаев Федор Тихонович

Отец ребёнка: Николаев Кр.9.06.1900 ? Федорович

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