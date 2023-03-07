Софьина (Долгова) Надежда Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина (Долгова) Надежда Феодотовна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.

Сын: Софьин Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.

Дочь: Софьина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Софьин Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Дочь: Софьина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Сын: Софьин Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1917 ст.

Сын: Софьин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софьин Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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