Софьина (Долгова) Надежда Феодотовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.
Дочь: Софьина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Дочь: Софьина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Сын: Софьин Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1917 ст.
Сын: Софьин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Софьин Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно