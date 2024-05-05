Дорохина (Клочкова) Феодосия Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1918
Поручители: По жениху: Георгий Пахомов Сальков и Александр Дорохин По невесте Иван Прокопьевич Дорохин и Александр Дорохин
Рождение ребёнка
05.11.1918
Дочь: Дорохина Татьяна Феодоровна
Отец ребёнка: Дорохин Федор Захарович
Смерть
Неизвестно