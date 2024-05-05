Дорохина (Клочкова) Феодосия Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина (Клочкова) Феодосия Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Дорохин Федор Захарович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Поручители: По жениху: Георгий Пахомов Сальков и Александр Дорохин По невесте Иван Прокопьевич Дорохин и Александр Дорохин
Рождение ребёнка
05.11.1918

Дочь: Дорохина Татьяна Феодоровна

Отец ребёнка: Дорохин Федор Захарович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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