Воробьева -- Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Воробьева Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Воробьева Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Воробьева мар Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Воробьев Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Воробьев Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Воробьева Августинья Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.1917
Дочь: Воробьева Елена Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Воробьева Параскева Артемьевна
Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно