Воробьева -- Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева -- Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Воробьева Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Воробьева Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Воробьева мар Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Воробьев Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Воробьев Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Воробьева Августинья Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.05.1917

Дочь: Воробьева Елена Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Воробьева Параскева Артемьевна

Отец ребёнка: Воробьев Артемий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Артемий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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