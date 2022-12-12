Якубовская Халима Халилевна
Место рожденияТр... Свенцянский
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Тр... Свенцянский
Рождение ребёнка
1873
Сын: Якубовский Якуб Абрагамович
Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Осипович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гембицкая Айша Абрагамовна
Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Осипович
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно