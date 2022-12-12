Якубовская Халима Халилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Халима Халилевна

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Место рождения

Тр... Свенцянский

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Тр... Свенцянский
Рождение ребёнка
1873

Сын: Якубовский Якуб Абрагамович

Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Осипович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гембицкая Айша Абрагамовна

Отец ребёнка: Якубовский Абрагам Осипович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Абрагам Осипович

Смерть
Неизвестно
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