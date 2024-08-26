Смолина Феоктиста Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Смолина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно