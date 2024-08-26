Смолина Феоктиста Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Феоктиста Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Смолин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Смолин Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Смолина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Смолин Андрей Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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