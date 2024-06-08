Василий Яковлевич 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда 1787 с.Гремячева 24. Василий Яковлев 79 жена его Федосья Яковлева 78 сын их Филипп 48 жена его Агрофена Васильева 46 дети их Федор 13 Хрес... Показать все
Смерть
1788
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1788 О умерших Гремячка 5 7 3 Василий Яковлев 85 1703

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