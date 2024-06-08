Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1787
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда 1787 с.Гремячева 24. Василий Яковлев 79 жена его Федосья Яковлева 78 сын их Филипп 48 жена его Агрофена Васильева 46 дети их Федор 13 Хрес... Показать все
Смерть
1788
1788 О умерших Гремячка 5 7 3 Василий Яковлев 85 1703