Едутова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1950
Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
12.09.1952
Дочь: Казарезова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
01.11.?
Сын: Едутов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едутов Василий ? Васильевич
Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно