Едутова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едутова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Едутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
12.09.1952

Дочь: Казарезова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
01.11.?

Сын: Едутов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Василий ? Васильевич

Отец ребёнка: Едутов Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едутов Василий Никифорович

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