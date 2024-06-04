Шаповалова (Бакшеева) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1910
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1910