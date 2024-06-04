Шаповалова (Бакшеева) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Бакшеева) Татьяна Иванова

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1910

Муж: Шаповалов Григорий Семенов

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1910

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