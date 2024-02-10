Степанова (Матвееская) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Матвееская) Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НА
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Место
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Рождение
23.06.1918

Отец: Матвеевский Алексей Федорович

Мать: Матвеевская Агафья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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