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Енотов Анатолий Александрович

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Место рождения

г. Саранск

Дата рождения

1951

Дата смерти

23.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Енотов Александр

Мать: Енотова Ольга Михайловна

г. Саранск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.1979
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