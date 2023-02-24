Енотов Анатолий Александрович
Место рожденияг. Саранск
Дата рождения1951
Дата смерти23.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Енотов Александр
Мать: Енотова Ольга Михайловна
г. Саранск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.1979