Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Логгин Наумов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бритова Феврония Наумова
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно