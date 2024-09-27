Грейтс (Стрейфферт) Доротея 14.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Грейтс (Стрейфферт) Доротея

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.12.1955, Королевство Швеция

Мать
Стрейфферт (Толстая) Дарья Львовна02.11.1915 г.р.
Отец
Стрейфферт Хенрик Густав11.02.1905 г.р.
Супруги
Грейтс Бо01.03.1952 г.р.
Фон Эссен Ханс10.09.1952 г.р.
Дети
Грейтс Йеспер06.01.1983 г.р.
Грейтс Педер10.10.1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1955

Отец: Стрейфферт Хенрик Густав

Мать: Стрейфферт (Толстая) Дарья Львовна

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Грейтс Йеспер

Отец ребёнка: Грейтс Бо

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
10.10.1984

Сын: Грейтс Педер

Отец ребёнка: Грейтс Бо

Королевство Швеция

Бракосочетание
По 1991

Муж: Грейтс Бо

Бракосочетание
2005

Муж: Фон Эссен Ханс

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