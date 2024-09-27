Грейтс (Стрейфферт) Доротея
женский, родилась 14.12.1955, Королевство Швеция
МатьСтрейфферт (Толстая) Дарья Львовна02.11.1915 г.р.
ОтецСтрейфферт Хенрик Густав11.02.1905 г.р.
Супруги
Грейтс Бо01.03.1952 г.р.
Фон Эссен Ханс10.09.1952 г.р.
Дети
Грейтс Йеспер06.01.1983 г.р.
Грейтс Педер10.10.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1955
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Грейтс Йеспер
Отец ребёнка: Грейтс Бо
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
10.10.1984
Сын: Грейтс Педер
Отец ребёнка: Грейтс Бо
Королевство Швеция
Бракосочетание
По 1991
Муж: Грейтс Бо
Бракосочетание
2005
Муж: Фон Эссен Ханс