(Нестерова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Валентин

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