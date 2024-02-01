Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валентин

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Виктор

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